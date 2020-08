Gegen die Fahrrad-Diebe

In Deutschland gibt es schon einige Fahrrad-Parkhäuser. Die Partei die Grünen findet, es müssen noch mehr werden. Foto: Andreas Arnold/dpa

Man kommt aus dem Supermarkt am Bahnhof, will sein Fahrrad abschließen und nach Hause fahren. Doch es hängt nur noch das durchgeschnittene Schloss am Ständer. Jemand hat das Rad geklaut, was für ein Mist!

So etwas passiert in Deutschland oft. Beinahe 300 000 Räder wurden allein vergangenes Jahr gestohlen. Es gibt sogar Banden, die umherfahren und viele Fahrräder auf einmal klauen. Die Diebe zu finden und die Räder zu ihren Besitzern zurückzubringen, ist für die Polizei schwierig.