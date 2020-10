Fliegen und Kunst gucken

Eine Art fliegender Teppich ist am neuen Berliner Flughafen zu sehen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Wann geht es endlich los? Am Flughafen dauert es manchmal lange, bis man einsteigen und abheben darf. Deshalb geben viele Leute beim Warten noch Geld in den Geschäften aus. Am neuen Berliner Flughafen BER lässt sich die Zeit aber auch anders vertreiben.

