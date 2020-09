Fiese Probleme im Klassenzimmer

Manche Lehrer erleben in Klassenräumen Beschimpfungen und Beleidigungen. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Manchmal geht es in der Schule ruppig zu. Davon sind auch Lehrerinnen und Lehrer betroffen. Beleidigungen etwa kommen häufiger vor. Das kam bei einer Umfrage heraus.

Anstatt die Probleme etwa mit Hilfe eines Vertrauenslehrers oder Klassensprechern zu regeln, werden sie fies. Das kann großer Lärm im Unterricht sein. In einigen Fällen werden Lehrkräfte auch beschimpft oder sogar etwa im Internet bedroht.

Wie groß dieses Problem ist, das haben Fachleute versucht in einer Umfrage unter Schulleitern herauszufinden. Am Donnerstag wurden die Ergebnisse bekannt. Mehr als die Hälfte der Schulleiter sagten: Lehrerinnen und Lehrer seien in den vergangenen fünf Jahren beschimpft, gemobbt, bedroht, beleidigt oder belästigt worden.