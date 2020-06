Fenster auf, Zeugnis rein

Mit dem Auto vorfahren, Fenster öffnen und Pommes und Burger entgegennehmen: So kennt man es vom Schnell-Restaurant. Doch das Ganze funktioniert nicht nur mit Fast Food, sondern auch mit dem Abizeugnis.

Dort fuhren die Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien im Auto auf einen großen Platz. Dann ging die Schulleiterin von Auto zu Auto und verteilte die Zeugnisse. So konnten auch in Corona-Zeiten viele Menschen gleichzeitig an der ungewöhnlichen Feier teilnehmen.