Feigen pflücken am Rhein?

Vor zwei Jahren wuchsen am Rhein Tomaten. Foto: Thomas Frey/dpa

Wassermelonen und Feigen hast du in Deutschland wahrscheinlich noch nicht am Ufer eines Flusses wachsen sehen. Das könnte sich am Rhein aber in Zukunft ändern, haben Fachleute jetzt erklärt.

Die Veränderung des Klimas werde wahrscheinlich dazu führen, dass am Fluss eher Pflanzen wie am Mittelmeer wachsen. Dort liegen etwa die Länder Italien und Griechenland. In denen ist es normalerweise meist wärmer ist als bei uns. Das ist gut für Pflanzen wie etwa Melonen.

Schon vor zwei Jahren waren Tomaten und Melonen auf Kiesbänken am Rhein reif geworden. Die Melonen blieben aber klein. Damals war wegen langer Trockenheit nur sehr wenig Wasser im Fluss.

Andere Pflanzen könnten aber durch die Veränderung weniger werden. Für manche Fische und Muscheln könnte es auch gefährlich werden, wenn das Wasser im Rhein wärmer wird.