Etwas mehr Durchblick

Wer in Bus und Bahn keine Maske trägt, muss in den meisten Bundesländern bald mindestens 50 Euro Strafe zahlen. Foto: Axel Heimken/dpa

In Bussen und Bahnen ist eine Maske in der Corona-Krise Pflicht. Wer keine trägt, muss in manchen Bundesländern eine hohe Strafe zahlen. In manchen Bundesländern bisher aber gar nichts. Es gelten überall andere Corona-Regeln.

Da haben viele Leute nicht mehr durchgeblickt. Deshalb haben sich die Regierungs-Chefs der Bundesländer mit Kanzlerin Angela Merkel getroffen.

Die Politiker haben sich eigentlich auf einige Dinge geeinigt. Zum Beispiel sollen jetzt Leute, die sich nicht an die Maskenpflicht halten mindestens eine Strafe von 50 Euro zahlen.