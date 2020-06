Etwas andere Ferien

Die Schulen waren geschlossen. Aber nicht jeder konnte in der Corona-Zeit zu Hause gut lernen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Nicht Freibad-Sommer oder Eisdielen-Sommer, sondern Lernsommer. Das klingt jetzt erstmal nicht ganz so spaßig. Doch so heißt ein wichtiges Programm, das vielen Kindern helfen soll. Denn wer in den letzten Wochen zu Hause nicht so gut lernen konnte, hat wahrscheinlich viel Schulstoff verpasst.

Weiterleiten Drucken Von dpa