Es sollen wieder Fans ins Stadion

In den vergangenen Monaten waren die Tribünen in den Fußballstadien leer. Foto: Bernd Thissen/dpa

Wo normalerweise Tausende Fans jubeln, war es in den vergangenen Monaten leer und still. Wegen der Corona-Krise durften bei Fußball-Spielen keine Zuschauer in die Stadien. Das dürfte sich bald ändern.

Doch wie das gehen soll, darüber gibt es Streit.

Denn momentan gilt keine gemeinsame Regel für ganz Deutschland. Manche Städte haben den Vereinen erlaubt, mehrere Tausend Fans ins Stadien zu lassen. Dazu gehört etwa der RB Leipzig. Dafür müssen die Fans aber Maske tragen und den Abstand einhalten.