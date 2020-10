Erster werden mit einem besonderen Ziel

Lewis Hamilton will in seinem Rennwagen den nächsten Sieg schaffen. Foto: Kirill Kudryavtsev/Pool AFP/AP/dpa

Es rasen wieder Formel 1-Rennwagen in Deutschland um die Kurven! Eigentlich sollte es in diesem Jahr gar kein Rennen bei uns geben. Doch dann kam die Corona-Krise und brachte alles durcheinander.

Weil an der Rennstrecke Nürburgring im Bundesland Rheinland-Pfalz viel Platz ist, wird dort an diesem Wochenende nun doch gefahren. Denn so lassen sich die strengen Corona-Regeln gut einhalten. Rund 20 000 Zuschauer sollen dabei sein dürfen.