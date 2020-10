Erholung für Fische

Im nächsten Jahr darf nicht mehr so viel Hering gefischt werden. Das entschieden Politikerinnen und Poliker diese Woche. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

„Die Fischbestände müssen sich erholen.“ Das hat die Politikerin Julia Klöckner über Regeln gesagt, die am Dienstag beschlossen wurden. Aber was meint sie damit? Sollen Fische eine Pause machen?

Es geht stattdessen um die Fischerei. Werden in kurzer Zeit zu viele Fische einer Art gefangen, können sie nicht so schnell Nachkommen zeugen. Die Zahl der Fische wird kleiner. Man spricht dann von Beständen. Damit die wieder wachsen, sich also erholen, gibt es Regeln. Sie besagen, wie viele Fische einer bestimmten Art höchstens gefangen werden dürfen. Diese Mengen werden immer wieder angepasst.