Endlich hat es geklappt

Gemunkelt wurde schon viel in der letzten Zeit. Jetzt ist es beschlossene Sache: Der Fußballer Leroy Sané wechselt zum FC Bayern München. Bisher hatte er beim englischen Verein Manchester City gekickt.

Seit einigen Tagen ist der Fußballprofi schon in München. Er wurde häufiger in der Stadt gesehen. Deshalb haben sich viele schon gedacht, dass der Wechsel bald stattfindet. Am Freitag hat dann auch der Verein gesagt: Es stimmt, Sané kommt zum FC Bayern! Seinen Vertrag für die nächsten fünf Jahre dort hat er schon unterschrieben.