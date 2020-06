Einmal quer durchs Theater

Im Staatstheater Stuttgart spielt die Musik nicht nur auf der großen Bühne. Foto: Bernhard Weis/Staatstheater Stuttgart/dpa

Vorhang auf! Nach der Corona-Pause öffnen einige Theater wieder. Allerdings müssen auch sie sich an strenge Corona-Regeln halten und können ihre Stücke nicht so aufführen wie zuvor. Das Staatstheater in der Stadt Stuttgart kam deswegen auf eine coole Idee.

Weil die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht wie sonst eng nebeneinandersitzen dürfen, werden sie in kleinen Gruppen durch das gesamte Haus geführt. Die Bühne ist also nicht mehr der einzige Ort, an dem etwas Spannendes passiert. Es gibt überall etwas zu entdecken!