Eine verwüstete Stadt

Manche Teile der Stadt sehen aus wie eine Landschaft aus Trümmern. Fensterscheiben sind zersplittert, Schilder und Fensterläden abgerissen. Überall liegen verbogene Teile oder kaputte Autos herum. Dazwischen versuchen Helfer, vermisste Menschen zu finden und die Trümmer wegzuräumen.

So sieht es gerade in Beirut aus, der Hauptstadt des Landes Libanon. Das kleine Land liegt im Nahen Osten am Mittelmeer. Es grenzt unter anderem an die Länder Syrien und Israel. Am Dienstag hatte es im Hafen Beiruts eine unglaublich heftige Explosion gegeben. Wie genau es dazu kam, ist noch nicht klar. Es soll aber mit einem gefährlichen Stoff zu tun haben, der in großen Mengen im Hafen gelagert wurde.