Eine runde Sache

Eine fertige Tiefkühl-Pizza liegt auf dem Teller. Foto: picture alliance / dpa

Ofen an, Verpackung ab und dann die Pizza in den Ofen schieben: Genau so machen es Menschen seit 50 Jahren. Denn so lange gibt es die Tiefkühl-Pizza in Deutschland schon zu kaufen. Auf der allerersten tiefgekühlten Pizza lagen zum Beispiel Paprika, Mortadella-Wurst und Mozzarella-Käse.

Heute werden wahnsinnig viele Sorten angeboten, sogar eine mit Schokolade gab es mal.

Pizzen zum Auftauen sind ziemlich beliebt: Im Durchschnitt isst jeder Mensch in Deutschland 13 Stück im Jahr. Um den Durchschnitt zu berechnen, wird die Anzahl der verkauften Pizzen durch die Anzahl der Menschen in Deutschland geteilt.