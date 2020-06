Ein Zuhause unter der Erde graben

Buddeln und graben, das können diese Tiere super. Diese Fähigkeit brauchen Feldhamster auch oft. Denn sie wohnen unter der Erde und graben sich dafür Baue mit mehreren Kammern. Die sind dann mit Röhren verbunden.

Die Tiere werden zwar in etwa so groß wie Meerschweinchen. Doch zu sehen bekommt man sie kaum. Denn Futter suchen sie vor allem in der Dämmerung und nachts. Außerdem sind Feldhamster extrem selten geworden. Um das wieder zu ändern, wurden in Mannheim im Bundesland Baden-Württemberg Feldhamster ausgewildert. Sie waren im Zoo gezüchtet worden und buddeln nun in der Natur.