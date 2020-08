Ein verwirrendes Schild

Hier geht es nach Amerika! So steht es jedenfalls auf dem Ortschild. Dabei sind wir doch mitten im deutschen Bundesland Sachsen. Aber genau dort heißt ein kleiner Ortsteil wie der Kontinent Amerika.

Warum das so ist, weiß keiner so genau. In der Ortschaft stand früher aber eine Fabrik, die „Amerika“ genannt wurde. Um dorthin zu kommen, mussten die Arbeiterinnen und Arbeiter einen Fluss überqueren. Auch um in das echte Amerika zu kommen, muss ein Gewässer überquert werden, der Atlantische Ozean. Daraus machten sich die Arbeiter wohl einen Spaß. Sie reimten: „Ri-ra-rutschika - wir fahren nach Amerika!“