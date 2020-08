Ein Sturz zur blöden Zeit

Emanuel Buchmann will trotz des Sturzes bei der Tour de France mitfahren. Foto: Valentin Flauraud/KEYSTONE/dpa

Radprofis sind mit ihren Fahrrädern oft richtig schnell unterwegs. Besonders, wenn es bergab geht. Manchmal fahren die Radfahrer dann mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde. So schnell wird sonst etwa auf Autobahnen gefahren. Das kann aber auch gefährlich werden. Die Fahrer können stürzen.</p><p>Das ist dem deutschen Radprofi Emanuel Buchmann nun auch passiert. Bei einem Rennen in Frankreich verletzte er sich und musste erst mal Pause machen.</p><p>Das ist besonders ärgerlich für Emanuel Buchmann, denn am Samstag beginnt die Tour de France das wichtigste Radrennen der Welt. Im vergangenen Jahr hatte er es dort auf Platz vier geschafft. In diesem Jahr wollte sich der Radprofi noch verbessern. Das könnte jetzt schwierig werden, denn er habe ein paar wichtige Trainingstage verpasst, sagte Emanuel Buchmann.

