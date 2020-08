Ein Sommer voller Gefühle

Berlin Das Leben als Jugendlicher kann kompliziert sein. Gerade in der Pubertät möchten viele perfekt sein und dazugehören. Gleichzeitig wird man erwachsen. Darum geht es in dem Film „Kokon“. Der Titel erinnert daran, dass erst eine Raupe im Kokon heranwächst, die dann zum schönen Schmetterling wird.

So erlebt die 14-jährige Nora mit ihren Freundinnen einen Sommer wilder Gefühle in Berlin und voller Veränderungen. Zum Beispiel bekommt Nora ihre erste Periode. Diese normale Blutung haben Mädchen und Frauen ab einem bestimmten Alter etwa einmal im Monat. Romy, ein Mädchen aus der Parallelklasse, hilft Nora in der Situation.