Ein schönes Land für Kinder?

Bildung ist wichtig und ein Zeichen dafür, ob Kinder in einem Land ein gutes Leben haben. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Es gibt viele Dinge, die ein Land haben sollte, damit Kinder gerne und gut darin leben: Genügend Spielplätze und Freizeit, die Möglichkeit auf Bildung und keine Gewalt gegen Kinder.

Fachleute wollten jetzt wissen: Wie kinderfreundlich schätzen die Menschen in Deutschland ihr Heimatland ein?

Die Mehrheit der Befragten fanden es wichtig, am Weltkindertag darauf aufmerksam zu machen, was Kinder brauchen. Der Weltkindertag findet jedes Jahr am 20. September statt.