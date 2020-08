Ein Konzert als Experiment

Wann wird es wieder große Konzerte geben? Das fragen sich viele Leute. Forscher wollen jetzt genauer untersuchen, wie gefährlich solche Veranstaltungen sind. Dafür haben sie zu einem Konzert des Sängers Tim Bendzko eingeladen.

Mehrere Tausend Menschen auf einem Konzert: Das war in den letzten Monaten wegen des Coronavirus nicht möglich. An diesem Samstag wird es aber genau so ein Konzert geben. Der Sänger Tim Bendzko tritt auf einer großen Bühne in der Stadt Leipzig im Bundesland Sachsen auf. Das ganze ist eine Art Corona-Versuch, zu dem Forscher eingeladen haben.