Ein Flugzeug auf der Straße

Das war ein komischer Anblick: In der Nacht kam vor Kurzem auf einer Straße im Bundesland Bayern ein Flugzeug entlang gefahren, statt zu fliegen! Es war auf dem Weg zu einem Flugplatz von der Bundeswehr.

So ein Flugzeug zu transportieren, ist gar nicht so einfach. Immerhin ist es etwa elf Tonnen schwer und fast zwölf Meter breit! Das ist schwerer als zwei Elefanten. Und so breit wie ein Bus lang ist. Für die Fahrt wurde das Flugzeug deshalb auf einen speziellen Lastwagen-Anhänger geladen. Außerdem wurde die komplette Strecke für alle anderen gesperrt.