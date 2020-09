Ein Feiertag zum Versöhnen

Manchmal ist es nötig, sich zu entschuldigen. Zum Beispiel, weil böse Worte im Streit gefallen sind. Dann kann der andere einem verzeihen, und alles ist wieder in Ordnung.

Um bereuen und verzeihen geht es auch am wichtigsten Feiertag in der jüdischen Religion. Er heißt Jom Kippur und beginnt in diesem Jahr am Sonntagabend. Übersetzt bedeutet Jom Kippur Tag der Bedeckung. Gemeint ist aber eigentlich, dass dann alle Streitigkeiten beendet sein sollten. Denn an diesem Tag vergibt Gott alle Sünden, die man ernsthaft bereut, glauben fromme Juden.