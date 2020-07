Ein bisschen Tennis

Auch die deutsche Spielerin Julia Görges trat bei dem Turnier in Berlin an. Foto: Andreas Gora/dpa

Ob Olympische Spiele, Fußball-Europameisterschaft oder Eishockey-WM: In diesem Jahr wurden wegen des Coronavirus viele Sportereignisse verschoben oder abgesagt.

Am Montag ging das Turnier los. Insgesamt gingen zwölf Spielerinnen und Spieler an den Start, darunter die deutschen Profis Julia Görges und Andrea Petkovic. Das Finale wird am Mittwoch ausgetragen. In dem kleinen Stadion dürfen allerdings nur wenige Zuschauer zugucken.