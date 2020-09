Ein Bahnhof für Radfahrer

Der Bahnhof in Altötting ist der „Bahnhof des Jahres“. Foto: Gabriel Büchelmeier/Allianz pro Schiene/dpa

Eine Umkleidekabine nur für Radfahrer! Das gibt es an einem Bahnhof in der Stadt Altötting im Bundesland Bayern. Und er hat noch mehr zu bieten. Deshalb bekam er auch eine Auszeichnung. Ein Verein ehrte ihn am Freitag zum Bahnhof des Jahres.

Das Angebot für Radfahrer sei ein Vorbild für alle Bahnhöfe in Deutschland.

In Altötting gibt es auch etwa überdachte Abstellplätze für Räder und Werkzeug, falls etwas am Fahrrad geflickt werden muss. Außerdem steht eine Ladestation für E-Bikes, also Fahrräder mit Elektromotor, bereit. Das ist noch eine Besonderheit in Deutschland.