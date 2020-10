Buch-Messe : E-Books, Corona und viele, viele Leser

Der Herbst ist Lesezeit. Auch die Zeit während der Corona-Krise kann man gut lesend verbringen. Aber wer liest gerade besonders viel? Und was kommt besser an: E-Books oder gedruckte Bücher?

Normalerweise steht in den Messe-Hallen ein Stand neben dem anderen. Normalerweise drängen sich dazwischen die Besucher. Und normalerweise schauen sie sich dabei stapelweise Bücher an. Doch in diesem Jahr fällt das Normale meist aus. Das gilt auch auf der berühmten Buch-Messe in Frankfurt am Main.