Die Unterschiede beim Geld sind groß

Stell dir vor, auf einem Tisch liegen 100 Äpfel. 100 Menschen könnten je einen davon essen. Das passiert aber nicht. Stattdessen bekommt einer der Menschen 44 Äpfel.

Darin wurde auch das sogenannte Pro-Kopf-Vermögen für einzelne Länder berechnet. Dabei beantworten Expertinnen und Experten die Frage: Wie hoch wäre das Vermögen der Einwohner, wenn man es gleich auf jeden von ihnen verteilen würde? Zieht man davon noch die Schulden ab, kommt heraus: In dem Land USA ist das Pro-Kopf Vermögen am höchsten. Deutschland belegt Platz 18. Allerdings haben weder in Deutschland noch in den USA alle Menschen gleich viel Geld.