Die Tierwelt wird kleiner

Heute gibt es viel weniger Eisbären als früher. Denn ihr Lebensraum schmilzt. Doch auch für viele andere Tierarten auf der ganzen Welt ist das Überleben schwer. Das hat verschiedene Gründe.

Besonders schlecht geht es Tieren, die im Regenwald leben. So bezeichnet man Wälder, in denen das Klima normalerweise besonders feucht ist. Der Östliche Flachland-Gorilla in Afrika ist eines der Tiere, denen es schlecht geht. Das kam bei einer Studie heraus, die Fachleute am Donnerstag vorstellten.