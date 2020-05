Die ersten machen wieder Urlaub

Die Nase in den Wind halten? Das ging nicht so richtig. Denn wer einen Platz auf der Fähre hatte, musste eine Maske über Mund und Nase tragen.

Für die Passagiere war das aber nicht so schlimm. Sie machten sich am Wochenende trotzdem mit der Fähre auf den Weg zu den Ostfriesischen Inseln in der Nordsee. Damit gehörten sie zu den ersten Leuten, die nach der Lockerung der Corona-Regeln zum Urlaub anreisten.