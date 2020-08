Der Spielplan steht fest

Am 1. Spieltag spielt der FC Bayern München gegen den FC Schalke 04. Foto: picture alliance / Sophia Kembowski/dpa

In den vergangenen Jahren ging es schon im August los. Doch in diesem Sommer müssen die Fußball-Fans noch bis Mitte September warten. Das hat mit der langen Pause wegen des Coronavirus zu tun. Am Freitag gab die Deutsche Fußball Liga die Spielpläne für die erste und zweite Bundesliga bekannt.</p><p>Damit steht auch fest, wer am ersten Spieltag gegeneinander antritt. Dabei kommt es gleich zu spannenden Duellen: zum Beispiel der FC Bayern München gegen den FC Schalke 04 und Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach.</p><p>Normalerweise würden die Bayern als deutscher Meister das erste Spiel bestreiten. In diesem Jahr könnte sich an dieser Regel aber etwas ändern: Wenn die Bayern in diesem Monat in der Champions League och lange dabei sind, dürften sie ein paar Tage länger Pause machen. Das erste Bundesliga-Spiel würden dann Dortmund und Mönchengladbach austragen.