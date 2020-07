Der Kirche aufs Dach steigen

Arbeiter klettern auf einem Kirchturm herum und suchen nach kaputten Steinen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Zum Glück hängen diese Arbeiter an Seilen! Hier geht es nämlich ziemlich weit runter. Die Arbeiter klettern derzeit hoch oben an einem Kirchturm herum. Der Turm ist 116 Meter hoch. Das ist ungefähr so viel, wie ein Fußballfeld lang ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Kirche heißt Freiburger Münster und steht in der Stadt Freiburg.