Den Schnee messen

Forscher wollen wissen, wo mehr Schnee liegt oder weniger als früher. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Alle Schneeflocken zählen - das wäre eine verrückte Aufgabe. Wenn Forscher also wissen wollen, wie viel Schnee in einer Region liegt, brauchen sie eine bessere Methode. Zum Beispiel sehen sie sich Bilder an, die aus dem Weltraum gemacht wurden.

Diese zeigen etwa an, wo auf der Nordhalbkugel der Erde eine Schneedecke liegt und ob sie kleiner wird.

Das war einigen Forschern aus Finnland aber nicht genau genug. Also verbanden sie die Daten aus dem Weltraum mit Messungen auf dem Boden. Und sie fanden heraus: In Nordamerika ist die Schneemenge deutlich kleiner geworden. In Europa und Asien hingegen veränderte sich die Menge nicht so stark. In einigen Gegenden wurde sogar mehr Schnee gemessen als früher.