Den Baumspitzen auf den Kopf steigen

Vom Baumkronenpfad aus hat man einen tollen Blick in die alten Gebäude. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Es ist ein verwunschener Ort und ein aufregender: Mitten im Wald führt ein Weg nach weit oben. Dort wo die Bäume ihre Spitzen in den Himmel strecken, verläuft der Baumkronenpfad. Der wurde aus einem Stahlgestell und Holzplanken in einen alten Park in Beelitz gebaut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das ist ein Ort in der Nähe der Hauptstadt Berlin.