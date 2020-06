Dem Zucker auf der Spur

Schokolade, Kuchen und Gummibärchen - davon können viele Menschen gar nicht genug bekommen. Dabei wissen die meisten: Süßigkeiten enthalten Zucker.

Doch wusstest du, dass sich der Zucker auch in vielen anderen Lebensmitteln versteckt? In Ketchup steckt zum Beispiel häufig Zucker. Auch in einigen Fertig-Soßen und sogar in manchen Müsli-Sorten ist er versteckt.

In der Stadt Fulda gibt es gerade eine Ausstellung rund um das Thema Zucker: Warum essen wir so gerne süße Sachen? Wofür braucht unser Körper Zucker? In der Kinder-Akademie kannst du all das lernen. An einer Station geht es zum Beispiel auch um den versteckten Zucker.