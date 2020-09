Das Recht auf einen Hort

In Deutschland gibt es zu wenig Ganztagsbetreuung. Foto: picture alliance / Frank Leonhardt/dpa

Klingeling, die Schule ist aus! Statt sich direkt auf den Weg nach Hause zu machen, gehen einige Schülerinnen und Schüler dann erst mal in die Betreuung, etwa in den Hort der Schule. Denn ihre Eltern sind zum Beispiel noch bei der Arbeit.

Aber was, wenn die Schule gar keinen Hort hat?

Eigentlich wurde festgelegt, dass ab dem Jahr 2025 jedes Grundschulkind ein Recht auf so eine Betreuung haben soll. Nur gibt es bisher kein Gesetz, das dies regelt. Einige Politikerinnen und Politiker fordern jetzt: Ein Entwurf für so ein Gesetz muss her und zwar schnell!