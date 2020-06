Das Meer braucht unsere Hilfe

Vieles in unseren Ozeanen ist noch unerforscht. Foto: Dita Alangkara/AP/dpa

Berlin Wale, Robben, Fische, Muscheln, Korallen, Algen: Die Liste der Lebewesen im Ozean ist unglaublich lang. Aber auch wir Menschen brauchen die Meere. Allerdings behandeln wir sie nicht sehr gut. Am 8. Juni ist der Welttag der Ozeane.

WICHTIG: Die Ozeane beeinflussen unser Wetter und das Klima. Etwa, indem sie Wärme speichern und transportieren. Das macht zum Beispiel der Golfstrom. In den Meeren wird außerdem eine Menge Sauerstoff produziert. Den brauchen wir zum Atmen. Zusätzlich bietet das Meer Nahrung für ganz viele Menschen.

PROBLEME: Es gibt einige Probleme für unsere Ozeane, an denen wir Menschen schuld sind. Dazu zählt etwa die Überfischung. Wir Menschen holen zu viel Fisch aus dem Wasser, um ihn zu essen. Ein weiteres großes Problem ist Plastikmüll in den Meeren. Er schadet den Tieren und auch uns selbst. Fische fressen Teile des Plastiks. Wenn wir Menschen dann den Fisch essen, gelangen winzige Teilchen auch in unseren Körper.