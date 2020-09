Blödes Wetter und dann auch noch verloren

Andrea Petkovic schied schon in der ersten Runde aus. Foto: Thomas Samson/AFP/dpa

Es ist nass, kalt und vielleicht weht auch noch der Wind. So ist das Wetter im Herbst oft. Da hat man nicht unbedingt Lust, draußen Sport zu machen. Profi-Sportler können sich das aber meistens nicht aussuchen.

So mussten auch die deutschen Tennis-Spielerinnen Angelique Kerber und Andrea Petkovic jetzt bei einem wichtigen Turnier in der Stadt Paris im Land Frankreich antreten. Dabei gab es für sie keine guten Ergebnisse: Beide verloren schon in der ersten Runde und sind damit ausgeschieden.