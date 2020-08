Besser schlafen in heißen Nächten

An heißen Tagen kann das Einschlafen schwierig sein. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Eigentlich will man nur die Augen schließen und träumen. Doch draußen sind immer noch 22 Grad. Man schwitzt, wälzt sich im Bett hin und her und kann nicht einschlafen. Es gibt aber ein paar Tricks, um auch bei großer Hitze besser durch die Nacht zu kommen.

Du kannst etwa auf deine Bettdecke verzichten und dich nur mit dem Laken zudecken. Dann ist es nicht mehr ganz so warm. Wichtig ist auch, am Tag nicht zu viel heiße Luft ins Schlafzimmer zu lassen. Am besten macht man nur morgens und abends kurz die Fenster auf. Auch Rolläden oder Gardinen können die Hitze etwas draußen halten.