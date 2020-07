Bei den Bayern helfen und lernen

Miroslav Klose ist neuer Co-Trainer bei den Bayern. Foto: Sven Hoppe/dpa

„Ich konnte es nicht erwarten, so schnell wie möglich wieder auf den Platz zu kommen.“ Am Dienstag war es für Miroslav Klose so weit. Zusammen mit den Fußball-Profis vom FC Bayern München lief er über den Trainingsplatz in München.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Miroslav Klose gehört allerdings nicht mehr zu den Spielern des FC Bayern. Er unterstützt ab sofort den Trainer Hansi Flick als Co-Trainer. „Wir freuen uns, im Team so einen Topexperten zu haben“, sagte Hansi Flick.

Ein Experte ist Miroslav Klose vor allem fürs Toreschießen. Niemand hat so viele Tore für die deutsche Nationalmannschaft geschossen wie er. Auch für den FC Bayern war er viele Jahre erfolgreich.