Beatrice Egli: Singen wie in den Bergen

Beatrice Egli ist als Schlagerstar bekannt. Sie singt Texte wie zum Beispiel: „Lass mich drauf ein, komm fang mich ein, will bei dir sein“.

Aber sie beherrscht auch eine sehr spezielle Art des Singens: das Jodeln! So verständigten sich früher manche Menschen in den Bergen. Die Rufe ohne Wörter gingen von Berg zu Berg. Daraus ist dann ein eigener Musikstil etwa in den Alpen geworden.