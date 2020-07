Ballett oder Breakdance?

Katya und Marlon finden über das Tanzen zusammen. Foto: Steffen Junghans/Lieblingsfilm /dpa

Katya ist eine erfolgreiche Ballett-Tänzerin. Sie hat große Chancen, auf eine berühmte Ballett-Schule in der Stadt New York in den USA zu kommen. Dafür gibt sie im Training alles.

Doch dann lernt Katya den Tänzer Marlon und seine Freunde kennen. Sie machen kein Ballett, sondern Breakdance. Sie tanzen also zum Beispiel zu Hip-Hop-Musik.