Bärenbrüder landen in der Steinzeit

Bär Briar erlebt so einige Abenteuer in der Steinzeit und lernt dabei die Wölfin Feifei kennen. Foto: -/Little Dream Pictures/dpa

Niedliche Pandas, schreckliche Riesenvögel und ein feuerspuckender Vulkan. Im Trickfilm „Die Boonies - Eine bärenstarke Zeitreise“ geht es hoch her. Es ist aber auch zu verrückt, was den beiden Bärenbrüdern und ihrem Freund, dem Holzfäller, passiert ist: Mit Hilfe eines magischen Schmetterlings sind sie plötzlich in der Steinzeit gelandet!

