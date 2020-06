Baby statt Ball

Mario Götze verlässt Borussia Dortmund am Ende der Saison. Foto: Bernd Thissen/dpa

Wenn Eltern ein Kind bekommen, ist das aufregend für sie. Natürlich wollen sie sich so gut wie möglich um ihr Baby kümmern. Das ist auch bei Fußballprofi Mario Götze nicht anders.

Seine Frau Ann-Kathrin hat vor Kurzem einen Sohn bekommen. Die Geburt ging früher los als erwartet. Dann kann es manchmal sein, dass ein Kind noch etwas kleiner und schwächer ist. Es braucht dann besonders viel Pflege. Mario Götze will seine Familie jetzt unterstützen.

Dafür verzichtet er auf ein besonderes Spiel. Denn wegen der Corona-Regeln darf er nicht bei seiner Familie im Krankenhaus sein und direkt danach zu seinen Mannschaftskollegen fahren. Also muss er sich entscheiden. Deshalb wird er am Samstag nicht für sein Team Borussia Dortmund in der Bundesliga spielen. Es wäre sein letztes Spiel für den Verein gewesen. Im Sommer verlässt er den BVB.