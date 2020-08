Aufwachen und ins Wasser springen

Urlaub auf dem Hausboot ist in diesem Sommer gefragt. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Auf dem Wasser übernachten? Ja, das geht. Zum Beispiel mit einem Hausboot. Manche Menschen wohnen in Hausbooten, andere mieten sie für den Urlaub.

Gerade seien Hausboote besonders gefragt und oft ausgebucht, sagen Vermieter. Diesen Sommer machen viele Menschen wegen der Corona-Krise Urlaub in Deutschland. Das Hausboot ist dabei wie ein Wohnmobil auf dem Wasser, denn man hat Unterkunft und Gepäck immer dabei. Tagsüber fährt man umher, abends legt man an und lässt sich von den Wellen in den Schlaf schaukeln.