Auf Suche in der Einhornhöhle

Knochen von Höhlenbären haben sie hier schon gefunden. Auch Überreste von Wisenten und Hirschen. Auf Spuren von Einhörnern werden die Forscher aber wohl nicht stoßen. Denn die Fabelwesen haben der Höhle im Bundesland Niedersachsen bloß zum Namen verholfen.

Diesmal wollen sich die Forscher einen Teil des Inneren und den ehemaligen Eingang der Höhle untersuchen. Heute ist dieser Eingang verschüttet. Das Innere erreicht man über andere Stellen. Doch früher war das anders. „Die Neandertaler sind hier durch diesen Bereich in die Höhle reingegangen“, sagt einer der Wissenschaftler. Deswegen hoffen die Forscher, uralte Spuren zu entdecken. Sie wollen so herausfinden, was die Neandertaler an der Höhle genau gemacht haben.