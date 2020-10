Auch manche Tiere machen Diät

Bini soll in Zukunft weniger essen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Viele Menschen verwöhnen ihre Haustiere gerne. Dann gibt es auch mal ein Leckerli mehr, als eigentlich gut wäre. Doch Übergewicht kann auch für Tiere gefährlich sein. Bestimmte Krankheiten kriegen Katzen und Hunde häufiger, wenn sie zu viel wiegen.

In einer Tierklinik in der Stadt München wird speziell dagegen etwas getan. Dort werden die Tiere auf Diät gesetzt! „Die Fettabdeckung sollte so dünn sein, dass man jede Rippe einzeln fühlt“, sagt eine Ärztin etwa über den Hund Bini.