Angelika macht Dampf

Sie heißt Angelika und ist eine kräftige Maschine, eine Dampf-lo-ko-mo-bi-le. Achtung, das ist kein Verschreiber für Dampf-lo-ko-mo-ti-ve! Mobile bedeutet beweglich. Denn Angelika hat Räder und sieht aus wie ein Kessel mit Schornstein.

So konnte man sie früher einfach dorthin bringen, wo ihre Kraft gebraucht wurde: Das war vor allem in der Landwirtschaft.

Eine Lokomobile konnte zum Beispiel einen Pflug hin- und herziehen, um ein Feld umzugraben. Oder sie trieb eine Säge an. Viele Arbeiten in der Landwirtschaft wurden so leichter.