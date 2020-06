Anderen beim Schlafen zusehen

Siebenschläfer halten einen ausgiebigen Winterschlaf. Foto: picture alliance / Tilgner/dpa

Ihren Schwanz haben die Tiere wie eine flauschige Decke über sich gelegt. Sie kuscheln sich in ihr Nest und atmen gleichmäßig. Also Ruhe, bitte! Hier wird geschlafen. Und das mitten am Tag. Denn die Siebenschläfer werden erst nachts munter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Tiere sehen ein bisschen aus wie Eichhörnchen. Wenn du mal sehen willst, wie sie leben, dann hast du jetzt eine gute Möglichkeit. Eine Kamera filmt eine Siebenschläfer-Familie in einem Nistkasten. Die Bilder kannst du dir im Internet ansehen, und zwar hier: http://dpaq.de/B3dUe