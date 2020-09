Ampelfarben gegen das Virus

Dass sich das Coronavirus in einer Gegend wieder schneller ausbreitet, kann leicht passieren. Was dann zu tun ist, wird aber je nach Region anders entschieden. Mit einer Corona-Ampel könnte das einheitlicher werden.

In der Klasse 5b hat sich jemand angesteckt. Nach einer Geburtstagsfeier sind Leute krank geworden. Nach solchen Beispielen können die Corona-Fälle in einer Gegend ansteigen. Fachleute müssen dann schnell handeln. Allerdings gibt es in verschiedenen Ecken Deutschlands momentan unterschiedliche Regelungen. Das kann etwas unübersichtlich sein. Gerade ist deshalb von einer Corona-Ampel für ganz Deutschland die Rede.