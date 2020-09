Alleine im Saal

Die Stars nahmen an der Emmy-Verleihung per Videoanruf teil. Foto: Uncredited/Invision/dpa

Corona hat viel verändert. Auch die Emmy-Preisverleihung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Emmy ist ein Preis für Menschen, die in Serien, Filmen und Shows fürs Fernsehen arbeiten. Früher kamen bei dem Fernsehpreis alle Teilnehmer in einem großen Saal zusammen.

Sie setzten sich nebeneinander. Der Gewinner oder die Gewinnerin wurde auf die Bühne gerufen und bekam die goldene Statue.