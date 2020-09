Alle paar Tage ein Spiel

Auch Fußball-Profis können mal müde sein. Die Fußballer des FC Bayern München jedenfalls haben anstrengende Tage hinter sich. Erst am Donnerstag hatten sie ein wichtiges Spiel in dem Land Ungarn im Osten Europas gewonnen.

Am Sonntag stand die nächste Partie in der Bundesliga an. Und die Bayern verloren seit langer Zeit mal wieder: 1:4 gegen 1899 Hoffenheim. Müdigkeit wollten sie als Grund aber nicht gelten lassen. „Wir suchen keine Ausreden. Das erwartet uns in diesem Jahr. Alle paar Tage ist ein Spiel, das wissen wir“, sagte Torwart Manuel Neuer.